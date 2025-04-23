Українські воїни знищили ракетний комплекс "Корнет" та станцію розвідки росіян в Часовому Яру

Успіхи українських дронів

Днями пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку. Оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.

Також пілоти та аеророзвідники роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Фенікс" вистежили і розбили техніку росіян за допомогою ударних дронів у Харківській області. Влучними ударами FPV-дронів знищили ворожий танк і дві самохідні артилерійські установки "Мста-С".

А на Покровському напрямку українські військові знищили одразу три одиниці російської бронетехніки. Оператори батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Корсар" завдали влучних ударів дронами-камікадзе по ворожому танку та двом бойовим машинам піхоти.

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