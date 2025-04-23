Украинские воины уничтожили ракетный комплекс "Корнет" и станцию разведки россиян в Часовом Яру

Успехи украинских дронов

На днях пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении. Операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

Также пилоты и аэроразведчики роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Феникс" выследили и разбили технику россиян с помощью ударных дронов в Харьковской области. Меткими ударами FPV-дронов уничтожили вражеский танк и две самоходные артиллерийские установки "Мста-С".

А на Покровском направлении украинские военные уничтожили сразу три единицы российской бронетехники. Операторы батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Корсар" нанесли точные удары дронами-камикадзе по вражескому танку и двум боевым машинам пехоты.

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