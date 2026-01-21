Українські воїни збили новий російський дрон "Князь Віщий Олег" (відео)

Українські захисники знищили новий дрон російських окупантів "Князь Віщий Олег". З'явилося відповідне відео.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на підрозділ батальйону безпілотних систем "Пентагон" 225 окремого штурмового полку у Facebook.
Новий дрон російських окупантів збили пілоти роти перехоплювачів батальйону "Пентагон" 225 ОШП.
У підрозділі наголосили, що такий безпілотник - це новітня розробка росіян, яка має такі характеристики:
У підрозділі зазначили, що, як заявляють самі росіяни, "головною перевагою" дрона є нібито висока виживаність, оскільки українські воїни "приймають його за власний".
Він може забезпечити розвідку, коригування вогню і спостереження за результатами роботи ударних дронів.
Нагадаємо, нещодавно у росіян з'явився новий реактивний дрон "Герань-5".
Як зазначили в Головному управлінні розвідки Міноборони України, безпілотник може розвивати швидкість до 600 км/год.
За даними розвідки, дрон за конструкцією нагадує іранський Karrar, при цьому більшість його вузлів ідентичні компонентам інших "Герань", які виробляють в Алабузі. При цьому РФ опрацьовує можливість запуску цього безпілотника зі штурмовика Су-25.