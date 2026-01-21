Украинские воины сбили новый российский дрон "Князь Вещий Олег" (видео)

Новый дрон российских оккупантов сбили пилоты роты перехватчиков батальона "Пентагон" 225 ОШП.

Что известно о новом дроне

В подразделении подчеркнули, что такой беспилотник - это новейшая разработка россиян, которая обладает следующими характеристиками:

максимальная скорость - 130 км в час;

максимальная высота полета - 100 метров;

рабочий радиус полета - 45 километров.

В подразделении отметили, что, как заявляют сами россияне, "главным преимуществом" дрона является якобы высокая выживаемость, поскольку украинские воины "принимают его за собственный".

Он может обеспечить разведку, корректировку огня и наблюдение за результатами работы ударных дронов.