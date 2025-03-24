Українські воїни вразили ЗРК "Тор" і гармати росіян на Лиманському напрямку

Воїни 45 окремої артилерійської бригади імені генерала Мирона Тарнавського завдають суттєвих втрат ворогові на Лиманському напрямку.

"Пілоти ударних БПЛА артбригади результативно знищують озброєння, піхоту та ворожу бронетехніку - артилерія, техніка і укриття окупантів в прицілі операторів дронів", - розповіли в ОСУВ.

Цього разу українські пілоти вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський ЗРК "Тор".

Окрім того, оператори дронів знищили також декілька гармат шляхом пропалювання дірок в їхніх стволах, які замінити найскладніше.

"Артилеристи використовували методи знищення ворожої артилерії, коли удар по ворожих гарматах завдавався дронами. Після такого гармата вже не може стріляти, їй треба міняти ствол, а ця деталь є дуже дефіцитною", - додали в угрупованні військ.

Майстерну роботу українських пілотів ударних дронів показали на відео.

Що відомо про ЗРК "Тор"

"Тор" - тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань протиповітряної і протиракетної оборони на рівні дивізійної ланки.

Система "Тор" призначена для прикриття важливих адміністративних, економічних і військових об'єктів, перших ешелонів сухопутних військ від ударів протирадіолокаційних і крилатих ракет, дистанційно пілотованих літальних апаратів, керованих авіабомб, літаків і вертольотів, в тому числі і виконаних по технології "стелс".

Успіхи українських воїнів

Нагадаємо, нещодавно українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.