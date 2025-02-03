Сили безпілотних систем за пів року провели понад 220 операцій вглиб Росії, - Сухаревський

За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Вадим Сухаревський інтервʼю "Донбас.Реалії" .

"Якщо говорити про бойові застосування, то, підсумовуючи 2024 рік, орієнтовні цифри наступні: нашими підрозділами проведено понад 220 операцій з глибинного ураження противника по території Росії. Запущено більше ніж 3,5 тисячі засобів на цей момент", - розповів Сухаревський.

Він наголосив, що українські дрони-бомбери та підрозділи, які їх використовують, показують приклад "надзвичайної ефективності".

"Наприклад, тільки за крайні два місяці нашими підрозділами Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" і решта. З цікавих глибин, це, наприклад, ураження "Бук-М3" буквально два тижні тому на глибину 57 кілометрів", - зазначив командувач.

Сухаревський також підкреслив, що триває активна робота щодо систематизації різних програмних комплексів і розробки нових тактик для наземних роботизованих комплексів.

"Ми вже почали процес синхронізації та вироблення складових діяльності на морі в концепті оборони та атаки. І я думаю, що дуже скоро ми вже перейдемо до практичної складової такої діяльності", - додав він.