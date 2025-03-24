Украинские воины поразили ЗРК "Тор" и пушки россиян на Лиманском направлении

Украинские пилоты дронов нанесли точные удары по технике россиян на восточном направлении. Оккупанты потеряли зенитно-ракетный комплекс "Тор" и несколько пушек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) "Хортица".
Воины 45 отдельной артиллерийской бригады имени генерала Мирона Тарнавского наносят существенные потери врагу на Лиманском направлении.
"Пилоты ударных БПЛА артбригады результативно уничтожают вооружение, пехоту и вражескую бронетехнику - артиллерия, техника и укрытия оккупантов в прицеле операторов дронов", - рассказали в ОСГВ.
На этот раз украинские пилоты выследили и во время передвижения с помощью FPV-дрона поразили российский ЗРК "Тор".
Кроме того, операторы дронов уничтожили также несколько пушек путем прожигания дыр в их стволах, которые заменить сложнее всего.
"Артиллеристы использовали методы уничтожения вражеской артиллерии, когда удар по вражеским пушкам наносился дронами. После такого пушка уже не может стрелять, ей надо менять ствол, а эта деталь является очень дефицитной", - добавили в группировке войск.
Мастерскую работу украинских пилотов ударных дронов показали на видео.
"Тор" - тактический зенитный ракетный комплекс, предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.
Система "Тор" предназначена для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных войск от ударов противорадиолокационных икрылатых ракет, дистанционно пилотируемых летательных аппаратов, управляемых авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс".
Напомним, недавно украинские военные ликвидировали российский зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" вместе с боекомплектом.
Также бойцы бригады артрозведки "Черный лес" обнаружили и уничтожили во время перемещения российский зенитный ракетный комплекс "БУК-М1" с боекомплектом.
Всего за последние два месяца подразделениями Сил беспилотных систем Nemesis было поражено более 15 единиц дорогостоящих "Бук-М3", "Тор" и др.
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