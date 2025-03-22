Сухопутні війська знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" (відео)
ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1". Також завдали удару по боєкомплекту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".
Українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.
Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили ворожий комплекс під час його переміщення.
"Бук-М1"
Це мобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для знищення повітряних цілей, зокрема літаків, вертольотів і крилатих ракет. Комплекс може уражати цілі на відстані до 35 км і на висоті до 22 км, використовуючи напівактивне радіолокаційне наведення.
Завдяки високій мобільності він швидко змінює позиції, що ускладнює його виявлення. "Бук-М1" здатний одночасно обстрілювати кілька цілей і працювати автономно без централізованого командування.
Росія активно застосовує цей комплекс у війні проти України, тож його знищення є важливим для послаблення ворожої протиповітряної оборони.
Нагадаємо, за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.
За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів.