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Сухопутні війська знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" (відео)

Субота 22 березня 2025 13:50
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Сухопутні війська знищили російський зенітний комплекс "Бук-М1" (відео) Фото: ЗСУ знищили російський ЗРК Бук-М1 (росЗМІ)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ знищили російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1". Також завдали удару по боєкомплекту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Українські військові ліквідували російський зенітно-ракетний комплекс "Бук-М1" разом із боєкомплектом.

Розвідники бригади артрозвідки "Чорний ліс" виявили та знищили ворожий комплекс під час його переміщення.

"Бук-М1"

Це мобільний зенітний ракетний комплекс середньої дальності, призначений для знищення повітряних цілей, зокрема літаків, вертольотів і крилатих ракет. Комплекс може уражати цілі на відстані до 35 км і на висоті до 22 км, використовуючи напівактивне радіолокаційне наведення.

Завдяки високій мобільності він швидко змінює позиції, що ускладнює його виявлення. "Бук-М1" здатний одночасно обстрілювати кілька цілей і працювати автономно без централізованого командування.

Росія активно застосовує цей комплекс у війні проти України, тож його знищення є важливим для послаблення ворожої протиповітряної оборони.

Нагадаємо, за останні два місяці підрозділами Сил безпілотних систем Nemesis було уражено понад 15 одиниць дороговартісних "Бук-М3", "Тор" тощо.

За пів року існування Сили безпілотних систем ЗСУ провели понад 220 операцій вглиб території Росії, запустивши більш ніж 3,5 тисячі дронів.

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