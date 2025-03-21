Українська артрозвідка ліквідувала ворожий "БУК-М1" під час переміщення (відео)
Українські військові виявили та знищили під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" з боєкомплектом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".
Зазначається, що завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" ворожу техніку вдалося виявити під час переміщення. Завдяки цьому російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" було знищено з боєкомплектом".
"Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії - це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу", - підписано відео.
Що відомо про ЗРК "БУК-М1"
"БУК-М1" це радянська система протиповітряної оборони середньої дальності, призначена для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотних апаратів. Комплекс був прийнятий на озброєння в 1983 році і є вдосконаленою версією базової моделі "БУК".
"БУК-М1" має здатність одночасно обстрілювати кілька повітряних цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів і на відстані до 35 кілометрів. Його мобільність забезпечується гусеничним шасі, що дозволяє швидко змінювати позиції для уникнення контрударів.
Російські війська активно використовують "БУК-М1" у війні проти України для захисту своїх позицій від української авіації та ударних безпілотників.
Нагадаємо, за минулу добу втрати російської армії склали 1330 солдатів. Також вчора Сили оборони знищили 17 танків, 28 бойових броньованих машин, 101 артилерійську систему, 185 дронів та іншу техніку ворога.
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