Українська артрозвідка ліквідувала ворожий "БУК-М1" під час переміщення (відео)

Українські військові виявили та знищили під час переміщення російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Зазначається, що завдяки майстерним діям розвідників бригади артрозвідки "Чорний ліс" ворожу техніку вдалося виявити під час переміщення. Завдяки цьому російський зенітний ракетний комплекс "БУК-М1" було знищено з боєкомплектом".

"Кожен такий вибух і знищення важливих зразків озброєння окупаційної армії - це зниження спроможностей ворога на полі бою впродовж тривалого часу", - підписано відео.

Що відомо про ЗРК "БУК-М1"

"БУК-М1" це радянська система протиповітряної оборони середньої дальності, призначена для знищення літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотних апаратів. Комплекс був прийнятий на озброєння в 1983 році і є вдосконаленою версією базової моделі "БУК".

"БУК-М1" має здатність одночасно обстрілювати кілька повітряних цілей на висотах від 15 метрів до 22 кілометрів і на відстані до 35 кілометрів. Його мобільність забезпечується гусеничним шасі, що дозволяє швидко змінювати позиції для уникнення контрударів.

Російські війська активно використовують "БУК-М1" у війні проти України для захисту своїх позицій від української авіації та ударних безпілотників.