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Українські воїни вранці "приземлили" вже другий російський Ка-52

Ілюстративне фото: українські воїни вранці "приземлили" вже другий російський Ка-52 (api army mil)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці протягом ранку збили вже другий російський вертоліт Ка-52. Цього разу - у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 47 окрему механізовану бригаду.

Бійці 47 окремої механізованої бригади знищили ворожий вертоліт в районі Роботине Запорізької області.

"Орієнтовно о 07:40 вогнева група зенітного ракетно-артилерійського дивізіону виявила ворожий "Алігатор". Один пуск з ПЗРК - ціль знищена", - зазначають військові.

Додамо, що вартість одного вертольота складає близько 16 млн доларів.

Ка-52

Гелікоптер призначений для розвідки місцевості, цілевказівок та координації дій групи бойових вертольотів. Він здатний вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою.

Зазначимо, що цього ранку наші військові вже збили Ка-52 на Бахмутському напрямку. До того бійці збивали вертоліт такого типу 14 серпня.

Нагадаємо, Генштабу ЗСУ повідомляв, що з початку повномасштабного вторгнення Сили оборони збили вже 314 російських вертольотів та 315 літаків.

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Запорожская область