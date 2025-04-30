Українські воїни вполювали цілий автопарк ворога: вантажівку, "буханку", БТР і танк

Сили оборони завдали удару по техніці російської армії на Східному напрямку фронту. Росіяни втратили не лише автомобілі, а ще й піхоту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

Бійці підрозділу "PASKUDA GROUP" з протитанкового батальйону прицільно вдарили ударними дронами по російських позиціях.

"Розібрали живу силу противника та цілий автопарк: "буханки", вантажівку, БТР і танк", - розповіли у Третій штурмовій.

Також ЗСУ поцілили у легковик, набитий окупантами, які в паніці почали тікали навсібіч, та в боєкомплект, який ударною хвилею випалив усе навколо.

Кадри влучної роботи FPV-дронів Третьої штурмової показали на відео.

"Точні та швидкі ураження по ворогу без можливості втекти чи сховатись завдали бійці", - додали в Третій штурмовій.

Що таке "буханка"

УАЗ СВР (у розмовній мові - "Буханка", "Таблетка") - сімейство автомобілів Ульянівського автомобільного заводу, випускається з 1966 року. Автомобіль представлений у версіях: фургон, мікроавтобус, санітарний автомобіль, вантажівка з приводом на всі колеса.

СГР розшифровується як "старий вантажний ряд".

Автомобіль розроблено з оглядом на Jeep Forward Control (1956–1965).

Вантажопідйомність - 800 кг.