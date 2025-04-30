Українські воїни вполювали цілий автопарк ворога: вантажівку, "буханку", БТР і танк
Сили оборони завдали удару по техніці російської армії на Східному напрямку фронту. Росіяни втратили не лише автомобілі, а ще й піхоту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду.
Бійці підрозділу "PASKUDA GROUP" з протитанкового батальйону прицільно вдарили ударними дронами по російських позиціях.
"Розібрали живу силу противника та цілий автопарк: "буханки", вантажівку, БТР і танк", - розповіли у Третій штурмовій.
Також ЗСУ поцілили у легковик, набитий окупантами, які в паніці почали тікали навсібіч, та в боєкомплект, який ударною хвилею випалив усе навколо.
Кадри влучної роботи FPV-дронів Третьої штурмової показали на відео.
"Точні та швидкі ураження по ворогу без можливості втекти чи сховатись завдали бійці", - додали в Третій штурмовій.
Що таке "буханка"
УАЗ СВР (у розмовній мові - "Буханка", "Таблетка") - сімейство автомобілів Ульянівського автомобільного заводу, випускається з 1966 року. Автомобіль представлений у версіях: фургон, мікроавтобус, санітарний автомобіль, вантажівка з приводом на всі колеса.
СГР розшифровується як "старий вантажний ряд".
Автомобіль розроблено з оглядом на Jeep Forward Control (1956–1965).
Вантажопідйомність - 800 кг.
Успіхи українських воїнів
Днями українські воїни також завдали удару по логістиці і зв'язку російських окупантів на Куп'янському напрямку. Бійці з підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" бригади "Помста" знищили 19 вантажівок противника, два склади пально-мастильних матеріалів та один з боєприпасами, а також комплект супутникового зв’язку Starlink.
Також на Харківському напрямку прикордонники з 4-го прикордонного загону успішно застосували FPV-дрони для ураження ворожих цілей. Завдяки точним ударам було знищено один транспортний засіб, міномет, гармату, а також ліквідовано три позиції російських окупантів.
А пілоти батальйону безпілотних систем "Black Raven" бригади "Холодний Яр" знищили особовий склад і техніку ворога в найскладніших умовах на Краматорському напрямку. Оператори дронів розгромили російську інженерну машину розгородження ІМР-1, склади з боєприпасами, міномет та піхоту.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, від початку війни російська армія втратила близько 951 960 солдатів. За останню добу Сили оборони України ліквідували ще 1100 російських загарбників.
Також українські захисники знищили 11 артсистем, 1 танк, 1 РСЗВ противника, а також 112 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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