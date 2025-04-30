Украинские воины поймали целый автопарк врага: грузовик, "буханку", БТР и танк

Фото: ВСУ поразили автотехнику и пехоту с помощью дронов (Getty Images)

Силы обороны нанесли удар по технике российской армии на Восточном направлении фронта. Россияне потеряли не только автомобили, но и пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

Бойцы подразделения "PASKUDA GROUP" из противотанкового батальона прицельно ударили ударными дронами по российским позициям. "Разобрали живую силу противника и целый автопарк: "буханки", грузовик, БТР и танк", - рассказали в Третьей штурмовой. Также ВСУ попали в легковушку, набитую оккупантами, которые в панике начали убегать по сторонам, и в боекомплект, который ударной волной выжег все вокруг. Кадры точной работы FPV-дронов Третьей штурмовой показали на видео. "Точные и быстрые поражения по врагу без возможности убежать или спрятаться нанесли бойцы", - добавили в Третьей штурмовой. Что такое "буханка" УАЗ СВР (в разговорной речи - "Буханка", "Таблетка") - семейство автомобилей Ульяновского автомобильного завода, выпускается с 1966 года. Автомобиль представлен в версиях: фургон, микроавтобус, санитарный автомобиль, грузовик с приводом на все колеса. СГР расшифровывается как "старый грузовой ряд". Автомобиль разработан с оглядкой на Jeep Forward Control (1956-1965). Грузоподъемность - 800 кг.