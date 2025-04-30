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Украинские воины поймали целый автопарк врага: грузовик, "буханку", БТР и танк

Среда 30 апреля 2025 16:10
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Украинские воины поймали целый автопарк врага: грузовик, "буханку", БТР и танк Фото: ВСУ поразили автотехнику и пехоту с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Силы обороны нанесли удар по технике российской армии на Восточном направлении фронта. Россияне потеряли не только автомобили, но и пехоту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.

Бойцы подразделения "PASKUDA GROUP" из противотанкового батальона прицельно ударили ударными дронами по российским позициям.

"Разобрали живую силу противника и целый автопарк: "буханки", грузовик, БТР и танк", - рассказали в Третьей штурмовой.

Также ВСУ попали в легковушку, набитую оккупантами, которые в панике начали убегать по сторонам, и в боекомплект, который ударной волной выжег все вокруг.

Кадры точной работы FPV-дронов Третьей штурмовой показали на видео.

"Точные и быстрые поражения по врагу без возможности убежать или спрятаться нанесли бойцы", - добавили в Третьей штурмовой.

Что такое "буханка"

УАЗ СВР (в разговорной речи - "Буханка", "Таблетка") - семейство автомобилей Ульяновского автомобильного завода, выпускается с 1966 года. Автомобиль представлен в версиях: фургон, микроавтобус, санитарный автомобиль, грузовик с приводом на все колеса.

СГР расшифровывается как "старый грузовой ряд".

Автомобиль разработан с оглядкой на Jeep Forward Control (1956-1965).

Грузоподъемность - 800 кг.

Успехи украинских воинов

На днях украинские воины также нанесли удар по логистике и связи российских оккупантов на Купянском направлении. Бойцы из подразделения беспилотных авиационных систем "Феникс" бригады "Месть" уничтожили 19 грузовиков противника, два склада горюче-смазочных материалов и один с боеприпасами, а также комплект спутниковой связи Starlink.

Также на Харьковском направлении пограничники из 4-го пограничного отряда успешно применили FPV-дроны для поражения вражеских целей. Благодаря точным ударам было уничтожено одно транспортное средство, миномет, пушку, а также ликвидировано три позиции российских оккупантов.

А пилоты батальона беспилотных систем "Black Raven" бригады "Холодный Яр" уничтожили личный состав и технику врага в сложнейших условиях на Краматорском направлении. Операторы дронов разгромили российскую инженерную машину разграждения ИМР-1, склады с боеприпасами, миномет и пехоту.

Потери России в войне

Напомним, с начала войны российская армия потеряла около 951 960 солдат. За последние сутки Силы обороны Украины ликвидировали еще 1100 российских захватчиков.

Также украинские защитники уничтожили 11 артсистем, 1 танк, 1 РСЗО противника, а также 112 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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