Ще 1100 окупантів, 11 артсистем та 1 РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати РФ
Сили оборони України за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників, відтак загальна кількість втрат особового складу з боку ворожої армії сягнула позначки у 951 960 військових. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.
Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в Головному штабі ЗСУ в Telegram.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - близько 951 960 (+1100) осіб ліквідовано;
- танків - 10 729 (+1) од.;
- бойових броньованих машин - 22 353 (+1) од.;
- артилерійських систем - 27 091 (+11) од.;
- РСЗВ - 1 374 (+1) од.;
- засоби ППО - 1 146 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 335 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 289 (+112) од.;
- крилатих ракет - 3 196 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 46 611 (+179) од.;
- спеціальної техніки - 3 869 (+9).
Ситуація на фронті
У вечірньому зведенні 29 квітня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 125 бойових зіткнень.
Також у військовому командуванні розповіли що російські загарбники продовжували активно штурмувати на Покровському напрямку.
Також ми писали, що в оприлюдненому 30 квітня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно Сили оборони України просунулися поблизу Торецька. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників у Сумській та Бєлгородській областях, а також біля Покровська, Курахового та Великої Новосілки.
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