Ще 1100 окупантів, 11 артсистем та 1 РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників, відтак загальна кількість втрат особового складу з боку ворожої армії сягнула позначки у 951 960 військових. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.

Як повідомляє РБК-Україна , про це повідомили в Головному штабі ЗСУ в Telegram .

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2025 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 951 960 (+1100) осіб ліквідовано;

танків - 10 729 (+1) од.;

бойових броньованих машин - 22 353 (+1) од.;

артилерійських систем - 27 091 (+11) од.;

РСЗВ - 1 374 (+1) од.;

засоби ППО - 1 146 од.;

літаків - 370 од.;

гелікоптерів - 335 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 289 (+112) од.;

крилатих ракет - 3 196 од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 46 611 (+179) од.;

спеціальної техніки - 3 869 (+9).

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні 29 квітня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли що російські загарбники продовжували активно штурмувати на Покровському напрямку.

Також ми писали, що в оприлюдненому 30 квітня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно Сили оборони України просунулися поблизу Торецька. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників у Сумській та Бєлгородській областях, а також біля Покровська, Курахового та Великої Новосілки.