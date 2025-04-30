ua en ru
Ср, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ще 1100 окупантів, 11 артсистем та 1 РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Середа 30 квітня 2025 07:37
UA EN RU
Ще 1100 окупантів, 11 артсистем та 1 РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати РФ Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати російських окупантів в Україні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1100 російських загарбників, відтак загальна кількість втрат особового складу з боку ворожої армії сягнула позначки у 951 960 військових. Також українські захисники знищили 11 артсистем та 1 РСЗВ противника.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили в Головному штабі ЗСУ в Telegram.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 30 квітня 2025 року орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 951 960 (+1100) осіб ліквідовано;
  • танків - 10 729 (+1) од.;
  • бойових броньованих машин - 22 353 (+1) од.;
  • артилерійських систем - 27 091 (+11) од.;
  • РСЗВ - 1 374 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1 146 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 335 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 34 289 (+112) од.;
  • крилатих ракет - 3 196 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 46 611 (+179) од.;
  • спеціальної техніки - 3 869 (+9).

Ще 1100 окупантів, 11 артсистем та 1 РСЗВ: Генштаб оновив дані про втрати РФ

Ситуація на фронті

У вечірньому зведенні 29 квітня від Генерального штабу ЗСУ повідомлялося, що протягом доби на фронті було зафіксовано 125 бойових зіткнень.

Також у військовому командуванні розповіли що російські загарбники продовжували активно штурмувати на Покровському напрямку.

Також ми писали, що в оприлюдненому 30 квітня звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) розповідалося, що нещодавно Сили оборони України просунулися поблизу Торецька. Разом з тим фіксується просування з боку російських загарбників у Сумській та Бєлгородській областях, а також біля Покровська, Курахового та Великої Новосілки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУ Війна в Україні Війна Росії проти України
NEWS
Дроновий терор Харкова: кількість поранених зросла до 45, задіяно 13 бригад "швидкої"
Дроновий терор Харкова: кількість поранених зросла до 45, задіяно 13 бригад "швидкої"
DAILY
Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Генерал Ілля Павленко: Росія до початку війни з Україною була здатна захопити Європу