ЗСУ ліквідували три позиції та техніку окупантів на Харківському напрямку

ЗСУ знищили техніку та три позиції окупантів. Використовуючи FPV-дрони, прикордонники завдали точних ударів по ворогу..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону Держприкордонслужби продовжують виконувати бойові завдання, ефективно використовуючи дрони для точних ударів по ворожій техніці та укріпленням.

Ця операція стала частиною постійної боротьби українських сил оборони проти агресора.

Завдяки точним ударам було знищено один транспортний засіб, міномет, гармату, а також ліквідовано три позиції російських окупантів.

Днями на Харківському напрямку прикордонники з 4-го прикордонного загону успішно застосували FPV-дрони для ураження ворожих цілей.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за добу 26 квітня росіяни в половину збільшили число штурмів на Покровському напрямку та активізували новий, замість Курщини. Загалом на фронті 174 боєзіткнень за добу.

Крім того, втрати РФ склали 1030 військових. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 114 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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