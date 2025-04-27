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ЗСУ ліквідували три позиції та техніку окупантів на Харківському напрямку

Неділя 27 квітня 2025 13:15
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ЗСУ ліквідували три позиції та техніку окупантів на Харківському напрямку Фото: ЗСУ знищили техніку та позиції росіян на Харківському напрямку (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

ЗСУ знищили техніку та три позиції окупантів. Використовуючи FPV-дрони, прикордонники завдали точних ударів по ворогу..

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

Днями на Харківському напрямку прикордонники з 4-го прикордонного загону успішно застосували FPV-дрони для ураження ворожих цілей.

Завдяки точним ударам було знищено один транспортний засіб, міномет, гармату, а також ліквідовано три позиції російських окупантів.

Ця операція стала частиною постійної боротьби українських сил оборони проти агресора.

Пілоти-аеророзвідники 4 прикордонного загону Держприкордонслужби продовжують виконувати бойові завдання, ефективно використовуючи дрони для точних ударів по ворожій техніці та укріпленням.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, що за добу 26 квітня росіяни в половину збільшили число штурмів на Покровському напрямку та активізували новий, замість Курщини. Загалом на фронті 174 боєзіткнень за добу.

Крім того, втрати РФ склали 1030 військових. Також українські воїни знешкодили 8 танків, 5 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 114 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 136 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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