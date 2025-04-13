Українські воїни відбили штурм і спалили бронетехніку ворога у Харківській області

За повідомленням ОСУВ, окупанти вкотре спробували наступати на оборонні позиції українських захисників бронетехнікою, але знову невдало.

58 окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського відбила штурм бронетехніки ворога і завдала йому відчутних втрат.

"Воїни бригади імені гетьмана Івана Виговського влаштували загарбникам "теплий і гостинний прийом", спаливши ворожу бронетехніку так, як це робили багато разів раніше", - підкреслили в угрупованні військ.

Яскраву роботу захисників мотопіхотна бригада продемонструвала на відео.

Ситуація на Харківському напрямку

9 квітня головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Росія фактично вже почала наступ на Харківську область. Це ж саме відбувається і на кордоні із Сумскою областю.

Буквально 12 квітня в ОСУВ "Хортиця" попереджали, що російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили, бо за добу 11 квітня не провів жодної атаки. Така тенденція спостерігається вже другу добу.

Важливо розуміти, що попри те, що окупанти активізували дії у Харківській області, це не стосується Харкова. У ДПСУ зазначили, що найбільш загрозливими напрямками у Харківській області є Вовчанськ і Липці.

Успіхи ЗСУ в Харківській області

Разом з тим українські воїни демонструють успіхи у боротьбі з окупантами в Харківській області. Зокрема сьогодні, українські військові зупинили ДРГ росіян на Харківському напрямку.