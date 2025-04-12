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РФ готується до штурмів у Харківській області: військові розповіли про ситуацію

Україна, Субота 12 квітня 2025 13:14
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РФ готується до штурмів у Харківській області: військові розповіли про ситуацію Фото: російська армія готується до штурмів у Харківській області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська готуються до штурмів у Харківській області. Ймовірно, ворог накопичує сили, бо за минулу добу не провів жодної атаки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

Так, на Харківському напрямку протягом минулої доби противник наступальних дій не проводив.

"Армія агресора здійснює заходи з доукомплектування своїх підрозділів після отриманих втрат і готується до поновлення штурмових дій", - зазначають військові.

Наступ Росії у Харківській області

9 квітня стало відомо, що Росія фактично вже почала наступ на Харківську область. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, кількість боїв на всіх основних напрямках зросла.

При цьому в Центрі протидії дезінформації попередили - попри те, що окупанти активізували наступ у Харківській області, ці дії не варто плутати з наступом РФ на Харків. У ДПСУ зазначили, що найбільш загрозливими напрямками у Харківській області є Вовчанськ і Липці.

Цікаво, що нещодавно в мерії Харкова розповіли, що російські загарбники вдаються до нової тактики під час обстрілів Харкова. Вона полягає в тому, що за дуже короткий час окупанти б'ють багато разів безпілотниками по одному і тому ж місцю.

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