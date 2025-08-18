UA

Українські воїни важким бомбером розгатили ворожу автівку з РЕБом (відео)

Фото: ЗСУ дронами знищили ворожу автівку з РЕБом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники знищили автівку російських окупантів з РЕБом. Для цього воїни застосували важкий бомбер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 412 полк Nemesis Сил безпілотних систем у Facebook.

Як зазначається, бійці полку Nemesis наздогнали, зупинили та розбомбили ворожу автівку з РЕБом. Після чого наздогнали та знешкодили ще й окупанта при спробі втечі.

Українські дронарі зазначили, що знищення швидких рухомих цілей важким бомбером вимагає високого рівня професіоналізму від пілота.

"Nemesis летить та бомбить по-серйозному - може за один виліт знищити бронетехніку, але не має такої швидкості та маневровості, як у FPV-дронів", - йдеться у повідомленні.
 

Втрати РФ на війні

За даними Генштабу ЗСУ, Росія початку повномасштабної війни втратила вже 1 070 890 осіб. Лише за добу українські захисники ліквідували 940 осіб.

Протягом минулої доби на фронті зафіксували 182 бойових зіткнення. Найважчим напрямком фронту залишається Покровський. Там "найгарячіші" точаться бої у районі Покровська та Добропілля.

