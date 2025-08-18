Украинские воины тяжелым бомбером разбили вражескую машину с РЭБом (видео)

Украинские защитники уничтожили машину российских оккупантов с РЭБом. Для этого воины применили тяжелый бомбер.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем в Facebook.
Как отмечается, бойцы полка Nemesis догнали, остановили и разбомбили вражескую машину с РЭБом. После чего догнали и обезвредили еще и оккупанта при попытке бегства.
Украинские дронщики отметили, что уничтожение быстрых движущихся целей тяжелым бомбером требует высокого уровня профессионализма от пилота.
"Nemesis летит и бомбит по-серьезному - может за один вылет уничтожить бронетехнику, но не имеет такой скорости и маневренности, как у FPV-дронов", - говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, Россия в начале полномасштабной войны потеряла уже 1 070 890 человек. Только за сутки украинские защитники ликвидировали 940 человек.
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 182 боевых столкновения. Самым тяжелым направлением фронта остается Покровское. Там "горячие" идут бои в районе Покровска и Доброполья.