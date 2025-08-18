RU

Украинские воины тяжелым бомбером разбили вражескую машину с РЭБом (видео)

Фото: ВСУ дронами уничтожили вражескую машину с РЭБом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники уничтожили машину российских оккупантов с РЭБом. Для этого воины применили тяжелый бомбер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 412 полк Nemesis Сил беспилотных систем в Facebook.

Как отмечается, бойцы полка Nemesis догнали, остановили и разбомбили вражескую машину с РЭБом. После чего догнали и обезвредили еще и оккупанта при попытке бегства.

Украинские дронщики отметили, что уничтожение быстрых движущихся целей тяжелым бомбером требует высокого уровня профессионализма от пилота.

"Nemesis летит и бомбит по-серьезному - может за один вылет уничтожить бронетехнику, но не имеет такой скорости и маневренности, как у FPV-дронов", - говорится в сообщении.

 

Потери РФ на войне

По данным Генштаба ВСУ, Россия в начале полномасштабной войны потеряла уже 1 070 890 человек. Только за сутки украинские защитники ликвидировали 940 человек.

За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 182 боевых столкновения. Самым тяжелым направлением фронта остается Покровское. Там "горячие" идут бои в районе Покровска и Доброполья.

