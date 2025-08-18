Украинские воины тяжелым бомбером разбили вражескую машину с РЭБом (видео)

Как отмечается, бойцы полка Nemesis догнали, остановили и разбомбили вражескую машину с РЭБом. После чего догнали и обезвредили еще и оккупанта при попытке бегства.

Украинские дронщики отметили, что уничтожение быстрых движущихся целей тяжелым бомбером требует высокого уровня профессионализма от пилота.

"Nemesis летит и бомбит по-серьезному - может за один вылет уничтожить бронетехнику, но не имеет такой скорости и маневренности, как у FPV-дронов", - говорится в сообщении.

