Українські воїни у травні завдали ударів по 58 цілях на території Росії

Українські воїни у травні атакували 58 цілей на території Росії. Зокрема, були уражені підприємства з виробництва вибухівки й дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Головком ЗСУ провів нараду за результатами роботи ЗСУ у травні. Українські захисники цього місяця продовжували знищувати оборонний потенціал ворога у глибокому тилу.

Засобами DeepStrike у травні було завдано ударів по 58 цілях на території РФ - уражено військові об’єкти, підірвано спроможності воєнно-промислового комплексу агресора. Серед цілей - потужності з виробництва вибухових речовин та ударних БПлА.

Як зазначив Сирський, також на фронті активно працює артилерія, авіація, безпілотні системи. За його словами, тільки за травень російські окупанти втратили понад 34 тисячі солдатів.

Нагадаємо, напередодні головком ЗСУ повідомив, що РФ за п'ять місяців 2025 року втратила на війні проти України понад 190 тисяч осіб.