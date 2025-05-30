Росія втратила на війні з початку року 190 тисяч солдатів, це як населення Пскова
Втрати РФ на війні проти України за п'ять місяців 2025 року перевищили 190 тисяч осіб. Всього росіяни втратили вже 986 тисяч солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.
Як зазначив головком ЗСУ, російські окупанти з початку року вже втратили на війні 194 140 осіб.
"Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни", - додав Сирський.
Варто відзначити, що втрати РФ з початку року дорівнюють кількості населення таких великих російських міст як Псков, Енгельс, Бійськ тощо.
Втрати РФ на війні
Станом на 30 травня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 986 тисяч солдатів та десятки тисяч одиниць техніки.
За розрахунками російських опозиційних ЗМІ, за кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році загинули 27 окупантів.
Втім, Росія не припиняє штурми на фронті, а на деяких ділянках навіть посилює атаки. Так, росіяни активізувалися на Сумському напрямку і намагаються просунутися вглиб України.
Детальніше про ситуацію у Сумській області та де йдуть бої - у матеріалі РБК-Україна.
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