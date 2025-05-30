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Росія втратила на війні з початку року 190 тисяч солдатів, це як населення Пскова

Київ, П'ятниця 30 травня 2025 14:17
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Росія втратила на війні з початку року 190 тисяч солдатів, це як населення Пскова Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Втрати РФ на війні проти України за п'ять місяців 2025 року перевищили 190 тисяч осіб. Всього росіяни втратили вже 986 тисяч солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Як зазначив головком ЗСУ, російські окупанти з початку року вже втратили на війні 194 140 осіб.

"Сили оборони України продовжують ефективну бойову роботу, знищуючи ворога. Дякую захисникам і захисницям за щоденну боротьбу та відстоювання свободи і незалежності країни", - додав Сирський.

Варто відзначити, що втрати РФ з початку року дорівнюють кількості населення таких великих російських міст як Псков, Енгельс, Бійськ тощо.

Втрати РФ на війні

Станом на 30 травня, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила вже понад 986 тисяч солдатів та десятки тисяч одиниць техніки.

За розрахунками російських опозиційних ЗМІ, за кожен захоплений Росією кілометр у 2024 році загинули 27 окупантів.

Втім, Росія не припиняє штурми на фронті, а на деяких ділянках навіть посилює атаки. Так, росіяни активізувалися на Сумському напрямку і намагаються просунутися вглиб України.

Детальніше про ситуацію у Сумській області та де йдуть бої - у матеріалі РБК-Україна.

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Війна в Україні Олександр Сирський
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