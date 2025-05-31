Украинские воины в мае нанесли удары по 58 целям на территории России
Украинские воины в мае атаковали 58 целей на территории России. В частности, были поражены предприятия по производству взрывчатки и дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
Главком ВСУ провел совещание по результатам работы ВСУ в мае. Украинские защитники в этом месяце продолжали уничтожать оборонительный потенциал врага в глубоком тылу.
Средствами DeepStrike в мае были нанесены удары по 58 целям на территории РФ - поражены военные объекты, подорваны способности военно-промышленного комплекса агрессора. Среди целей - мощности по производству взрывчатых веществ и ударных БПлА.
Как отметил Сырский, также на фронте активно работает артиллерия, авиация, беспилотные системы. По его словам, только за май российские оккупанты потеряли более 34 тысяч солдат.
Напомним, накануне главком ВСУ сообщил, что РФ за пять месяцев 2025 года потеряла на войне против Украины более 190 тысяч человек.
Удары по заводам в России
Напомним, в ночь на 28 мая дроны СБУ атаковали российское стратегическое предприятие, которое производит крылатые ракеты. Речь идет о заводе "Радуга", который расположен в г. Дубна в 130 км к северу от Москвы.
Также в городе Дубна было поражено предприятие "Кронштадт". Там изготавливаются БпЛА "Орион", "Иноходец", "Молния", "Гром", "Термит", "Гелиос", "Сириус", наземные комплексы управления.
Кроме того, ночью 28 мая подразделения Сил беспилотных систем ударили по АО "Ангстрем" в Московской области. Компания разрабатывает и производит микроэлектронику для российского ВПК.
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