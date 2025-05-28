Сили оборони влаштували "вибухову" ніч важливим об'єктам ВПК Росії: деталі

У ніч на 28 травня Сили оборони успішно уразили низку важливих об'єктів воєнно-промислового комплексу (ВПК) у Московській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

АТ "Кронштадт"

Підприємство розташоване в місті Дубна Московської області. Цієї ночі "Кронштадт" був успішно уражений підрозділами Сил спеціальних операцій (ССО) ЗСУ та Служби безпеки України (СБУ).

Під час атаки в районі підприємства відмічалась інтенсивна робота протиповітряної оборони (ППО).

"Кронштадт", згідно з даними Генштабу, спеціалізується на безпілотних авіаційних системах. Зокрема тут виготовляють наземні комплекси управління та безпілотні літальні апарати (БпЛА):

"Орион";

"Иноходец";

"Молния";

"Гром";

"Термит";

"Гелиос";

"Сириус".

Завод "Радуга"

Також підрозділи СБУ уразили завод "Радуга", який розташований у місті Дубна за 130 кілометрів на північ від Москви.

Як розповідають джерела РБК-Україна у СБУ, безпілотники обійшли ППО ворога, яка захищала Москву й влучили по збиральному та споряджальному цехах підприємства. На уражених об'єктах наразі триває пожежа.

Також джерела розповіли, що завод входить до корпорації "Тактическое ракетное вооружение" й виготовляє ракети "повітря-повітря", "повітря-земля" й "земля-земля". Серед його "продукції" ракети також є ракети Х-101/555, Х-69, Х-59МК, якими ворог тероризує Україну.

АТ "Ангстрем"

Зокрема підрозділи Сил безпілотних систем уразили у Московській області АТ "Ангстрем". Влучання було зафіксовано у районі цілі.

Компанія розробляє, а також виробляє мікроелектронну компонентну базу, що широко використовується підприємствами ВПК ворога.

Комбінат Дмитрівський

Також напередодні Сили безпілотних систем ЗСУ уразили комбінат Дмитрівський в Іванівській області Росії. Під час атаки вибухи лунали на території заводу.

"Підприємство виробляє органічні хімічні речовини - компоненти вибухівки та порохів, а також добавки до ракетного та авіаційного палива. Постачає продукцію до низки інших підприємств ВПК Росії", - розповідає Генштаб.