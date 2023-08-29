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Українські воїни FPV-дроном знищили ворожу артустановку "Мста-С" (відео)

Україна, Вівторок 29 серпня 2023 15:22
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Українські воїни FPV-дроном знищили ворожу артустановку "Мста-С" (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України виявили ворожу артилерійську установку "Мста-С" і знищили її за допомогою дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗС України Валерія Залужного.

"Нищівне ураження ворожої самохідної гаубиці 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одному із найгарячіших напрямків", - йдеться у повідомленні.

За словами Залужного, це результат роботи воїнів 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

На відео можна побачити, як по російській САУ було завдано удару дроном, вона загорілася і потім вибухнула від детонації снарядів.

Втрати Росії

Втрати Росії у війні в Україні на ранок вівторка, 29 серпня, склали 530 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 261 840 військових.

Також військові підрозділу "Сталевий кордон" з "Гвардії наступу" на Харківському напрямку знищили російський комплекс спостереження "Муром-М".

Вчора стало відомо, що ЗСУ знищили унікальний ворожий береговий радар "Предел-Е".

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