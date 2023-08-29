Украинские воины FPV-дроном уничтожили вражескую артустановку "Мста-С" (видео)
Силы обороны Украины обнаружили вражескую артиллерийскую установку "Мста-С" и уничтожили ее с помощью дрона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего ВС Украины Валерия Залужного.
"Сокрушительное поражение вражеской самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" FPV-дроном на одном из самых горячих направлений", - говорится в сообщении.
По словам Залужного, это результат работы воинов 14 отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.
На видео можно увидеть, как по российской САУ был нанесен удар дроном, она загорелась и затем взорвалась от детонации снарядов.
Потери России
Потери России в войне в Украине к утру вторника, 29 августа, составили 530 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 261 840 военных.
Также военные подразделения "Стальная граница" из "Гвардии наступления" на Харьковском направлении уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром-М".
Вчера стало известно, что ВСУ уничтожили уникальный вражеский береговой радар "Предел-Э".
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