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Українські воїни ефектно спалили російський "Бук-М3" з боєкомплектом (відео)

Україна , Неділя 08 червня 2025 11:14
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Українські воїни ефектно спалили російський "Бук-М3" з боєкомплектом (відео) Фото: ЗСУ спалили російську систему "Бук-М3" (росЗМІ)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники вдарили по російській системі ППО "Бук-М3". Установку спалили разом з боєкомплектом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На кадрах зафіксовано робота операторів зі складу Сил безпілотних систем ЗСУ, а саме воїнів 14 окремого полку безпілотних авіаційних комплексів. Операція стала зразком злагодженої роботи підрозділів.

Як зазначають захисники, після виявлення бійці знерухомили ціль, певний час "підсвічували" та добили, спричинивши детонацію боєкомплекту та повне знищення установки Бук-М3".

Що відомо про "Бук-М3"

Зенітно-ракетний комплекс "Бук-М3" - це сучасна російська система ППО, що здатна перехоплювати повітряні цілі на відстані до 70 км.

З відкритих джерел відомо, що цей комплекс противник використовує для ураження цілей у повітрі, на землі та на воді. Орієнтовна вартість такого ЗРК становить 45 млн доларів.

"Знищення таких установок завдає противнику мільйонних збитків і відкриває повітряний простір для подальших операцій Сил оборони України", - зазначають у Генштабі.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабної війни проти України втратила вже 1183 засоби ППО.

Вчора, 7 червня, Повітряні сили збили російський винищувач Су-35 над Росією. Це сталося на Курському напрямку.

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