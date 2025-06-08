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Украинские воины эффектно сожгли российский "Бук-М3" с боекомплектом (видео)

Украина, Воскресенье 08 июня 2025 11:14
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Украинские воины эффектно сожгли российский "Бук-М3" с боекомплектом (видео) Фото: ВСУ сожгли российскую систему "Бук-М3" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские защитники ударили по российской системе ПВО "Бук-М3". Установку сожгли вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

На кадрах зафиксирована работа операторов из состава Сил беспилотных систем ВСУ, а именно воинов 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Операция стала образцом слаженной работы подразделений.

Как отмечают защитники, после обнаружения бойцы обездвижили цель, некоторое время "подсвечивали" и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки Бук-М3".

Что известно о "Бук-М3"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" - это современная российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км.

Из открытых источников известно, что этот комплекс противник использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. Ориентировочная стоимость такого ЗРК составляет 45 млн долларов.

"Уничтожение таких установок наносит противнику миллионные убытки и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины", - отмечают в Генштабе.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабной войны против Украины потеряла уже 1183 средства ПВО.

Вчера, 7 июня, Воздушные силы сбили российский истребитель Су-35 над Россией. Это произошло на Курском направлении.

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