Украинские воины эффектно сожгли российский "Бук-М3" с боекомплектом (видео)

Украинские защитники ударили по российской системе ПВО "Бук-М3". Установку сожгли вместе с боекомплектом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

На кадрах зафиксирована работа операторов из состава Сил беспилотных систем ВСУ, а именно воинов 14 отдельного полка беспилотных авиационных комплексов. Операция стала образцом слаженной работы подразделений.

Как отмечают защитники, после обнаружения бойцы обездвижили цель, некоторое время "подсвечивали" и добили, вызвав детонацию боекомплекта и полное уничтожение установки Бук-М3".



Что известно о "Бук-М3"

Зенитно-ракетный комплекс "Бук-М3" - это современная российская система ПВО, способная перехватывать воздушные цели на расстоянии до 70 км.

Из открытых источников известно, что этот комплекс противник использует для поражения целей в воздухе, на земле и на воде. Ориентировочная стоимость такого ЗРК составляет 45 млн долларов.

"Уничтожение таких установок наносит противнику миллионные убытки и открывает воздушное пространство для дальнейших операций Сил обороны Украины", - отмечают в Генштабе.