Повітряні сили ЗСУ збили російський Су-35 у Курській області

Українські воїни знищили російський винищувач Су-35. Це сталося на Курському напрямку 7 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Російські ЗМІ зазначають, що вартість винищувача Су-35 становить близько 98-104 млн доларів.

З відкритих джерел відомо, що Су-35 може виявляти 30 цілей і вражати 8 із них. Максимальна швидкість винищувача сягає 2500 км/год (на малій висоті 1500 км/год).

Су-35 - це радянський/російський багатоцільовий винищувач. Цей літак є модернізацією старшого Су-27. Літак призначений для перехоплення та знищення повітряних цілей. Також його використовують для завдавання ударів по наземній інфраструктурі чи військах.

"Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35", - йдеться у повідомленні.

Втрати авіації РФ

За даними Генштабу ЗСУ, Росія на війні проти України втратила вже 413 літаків різних типів. Крім того, українські воїни знищили 337 вертольотів ворога.

Нещодавно, 1 червня, СБУ провела унікальну операцію зі знищення стратегічної авіації Росії. Під час спецоперації "Павутина" дрони атакували літаки на чотирьох аеродромах в Росії.

Як відомо, було уражено 41 ворожий літак стратегічної авіації, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. За словами голови СБУ, це близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет РФ.

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