Українські воїни дронами уразили рідкісний РЛС росіян вартістю 25 млн доларів (відео)

"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» кількома fpv-дронами. Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але «Зоопарк» це не врятувало", – повідомили в СБУ.

Також у відомстві зазначили, що цей комплекс є рідкісним і він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.