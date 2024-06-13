Українські воїни дронами уразили рідкісний РЛС росіян вартістю 25 млн доларів (відео)

Кіберфахівці СБУ спільно із побратимами з Сил оборони вразили рідкісний РЛС "Зоопарк" окупантів, який коштує 25 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.
"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» кількома fpv-дронами. Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але «Зоопарк» це не врятувало", – повідомили в СБУ.
Також у відомстві зазначили, що цей комплекс є рідкісним і він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.
Нагадаємо, що Канада відправила Україні чотири бронеавтомобіля власного виробництва для медичної евакуації. Зараз техніка направляється у Європу, і там українські військові пройдуть навчання з використання машин. Всього Україна має отримати 50 таких бронетранспортерів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони України вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від окупантів.
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