Канада відправляє перші медичні бронетранспортери для України

Канада відправляє Україні чотири броньовані бойові автомобілі власного виробництва для медичної евакуації. Всього ЗСУ мають отримати 50 таких машин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ .

До осені українські військові отримають десять таких бронеавтомобілів, а протягом наступних двох років - ще 40, пояснили в Міноборони Канади, зазначивши, що на полі бою машина виконує багато функцій: транспортування персоналу, забезпечення медичної евакуації, а також слугує мобільним командним пунктом.

Як пояснили у канадському міністерстві, ці бронетранспортери оснащені обладнанням, “що дозволить надавати медичну допомогу при різних пораненнях”.

У Міноборони Канади кореспонденту агентства сказали, що бронеавтомобілі відправляються у Європу.

Нагадаємо, Канада почала надавати Україні військову підтримку після повномасштабного вторгнення росіян. За цей час ЗСУ вже отримали низку дронів, протитанкових гранатометів і гаубиць. При цьому Оттава надає Києву гуманітарну та енергетичну допомогу.

Нещодавно міністр оборони Канади Білл Блер заявив, що його країна хоче допомагати Україні до перемоги, оскільки підтримка "стільки, скільки потрібно" не є дуже обнадійливою.

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