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Украинские воины дронами поразили редкий РЛС россиян стоимостью 25 млн долларов (фото)

Фото: технику поразили с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили редкий РЛС "Зоопарк" окупантов, который стоит 25 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Спецназначенцы Департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» несколькими fpv-дронами. Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов", - сообщили в СБУ.

Также в ведомстве отметили, что этот комплекс является редким и предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.

Напомним, что Канада отправила Украине четыре бронеавтомобиля собственного производства для медицинской эвакуации. Сейчас техника направляется в Европу, и там украинские военные пройдут учения по использованию машин. Всего Украина должна получить 50 таких бронетранспортеров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны Украины приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от оккупантов.

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