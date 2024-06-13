ua en ru
Чт, 13 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Українські воїни дронами уразили рідкісний РЛС росіян вартістю 25 млн доларів (відео)

Четвер 13 червня 2024 04:19
UA EN RU
Українські воїни дронами уразили рідкісний РЛС росіян вартістю 25 млн доларів (відео) Фото: техніку уразили за допомогою дронів (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Кіберфахівці СБУ спільно із побратимами з Сил оборони вразили рідкісний РЛС "Зоопарк" окупантів, який коштує 25 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Служби безпеки України.

"Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки вразили російську радіолокаційну станцію контрбатарейної боротьби «Зоопарк» кількома fpv-дронами. Окупанти хотіли ввести в оману наших воїнів, розмістивши поруч із добре закамуфльованою РЛС декілька макетів. Але «Зоопарк» це не врятувало", – повідомили в СБУ.

Також у відомстві зазначили, що цей комплекс є рідкісним і він призначений для розвідки та виявлення вогню наземних артилерійських систем: ствольної артилерії та РСЗВ.

Нагадаємо, що Канада відправила Україні чотири бронеавтомобіля власного виробництва для медичної евакуації. Зараз техніка направляється у Європу, і там українські військові пройдуть навчання з використання машин. Всього Україна має отримати 50 таких бронетранспортерів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Сили оборони України вжили всіх необхідних заходів для захисту Сумської області від окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України Війна в Україні
NEWS
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
Чому РФ вдарила по Києву після паузи і чи залишається енергетика метою: думка експерта
DAILY
Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Розвідник ГУР з "Кабул-9": Ми дістаємо туди, де ворог навіть не чекає