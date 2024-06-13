Украинские воины дронами поразили редкий РЛС россиян стоимостью 25 млн долларов (фото)

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили редкий РЛС "Зоопарк" окупантов, который стоит 25 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Спецназначенцы Департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» несколькими fpv-дронами. Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов", - сообщили в СБУ. Также в ведомстве отметили, что этот комплекс является редким и предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.