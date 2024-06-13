ua en ru
Чт, 13 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские воины дронами поразили редкий РЛС россиян стоимостью 25 млн долларов (фото)

Четверг 13 июня 2024 04:19
UA EN RU
Украинские воины дронами поразили редкий РЛС россиян стоимостью 25 млн долларов (фото) Фото: технику поразили с помощью дронов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Киберспециалисты СБУ совместно с собратьями из Сил обороны поразили редкий РЛС "Зоопарк" окупантов, который стоит 25 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Службы безопасности Украины.

"Спецназначенцы Департамента кибербезопасности поразили российскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы «Зоопарк» несколькими fpv-дронами. Оккупанты хотели ввести в заблуждение наших воинов, разместив рядом с хорошо закамуфлированной РЛС несколько макетов", - сообщили в СБУ.

Также в ведомстве отметили, что этот комплекс является редким и предназначен для разведки и обнаружения огня наземных артиллерийских систем: ствольной артиллерии и РСЗО.

Напомним, что Канада отправила Украине четыре бронеавтомобиля собственного производства для медицинской эвакуации. Сейчас техника направляется в Европу, и там украинские военные пройдут учения по использованию машин. Всего Украина должна получить 50 таких бронетранспортеров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны Украины приняли все необходимые меры для защиты Сумской области от оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Война в Украине
NEWS
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
Почему РФ ударила по Киеву после паузы и остается ли энергетика целью: мнение эксперта
DAILY
Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Разведчик ГУР из "Кабул-9": Мы достаем туда, где враг даже не ждет