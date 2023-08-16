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Українські військові звільнили Урожайне Донецької області

Ілюстративне фото: українські військові звільнили Урожайне Донецької області (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Бійці Сил оборони України звільнили селище Урожайне, що знаходиться неподалік від Старомайорського Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах", - написала вона.

При цьому наступальні дії тривають.

Що цьому передувало

Українські захисники продовжують вести наступальні операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Так, 27 липня президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники деокупували Старомайорське Донецької області. Втім російські окупанти намагалися повернути втрачені позиції.

Після цього військові повідомляли про певний успіх у напрямку Урожайного та закріплення на досягнутих рубежах.

Більше про ситуацію на передовій та те, як розвиватиметься український контрнаступ, - читайте в огляді РБК-Україна.

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