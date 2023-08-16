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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные освободили Урожайное Донецкой области

Иллюстративное фото: украинские военные освободили Урожайное Донецкой области (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Бойцы Сил обороны Украины освободили поселок Урожайное, который находится неподалеку от Старомайорского Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

"Урожайное освободили. Наши защитники закрепляются на рубежах", - написала она.

При этом наступательные действия продолжаются.

Что этому предшествовало

Украинские защитники продолжают вести наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Так, 27 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники деоккупировали Старомайорское Донецкой области. Впрочем, российские оккупанты пытались вернуть утраченные позиции.

После этого военные сообщали об определенном успехе в направлении Урожайного и закреплении на достигнутых рубежах.

Больше о ситуации на фронте и о том, как будет развиваться контрнаступление ВСУ, - читайте в обзоре РБК-Украина.

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Донецкая областьКонтрнаступление ВСУ