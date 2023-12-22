Українські військові зробили з легкового авто РСЗВ: у мережі з'явилося відео

"Бахмут, українські війська зі 114-ї бригади сил тероборони перекинули на фронт свої РСЗВ BMW 3-ї серії", - написав він.

Bakhmut, українські сили від 114th TDF brigade мають розгорнуті свої BMW 3-серії MLRS до front, ось тут shelling російських позицій долі Klishchiivka з 122-міліметрової скелі. pic.twitter.com/vuvsukooBR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2023

Аналітик оприлюднив відповідне відео, де, як він стверджує, РСЗВ веде вогонь по позиціях росіян на схід від Кліщіївки.

Він додає, що таке озброєння веде вогонь 122-мм снарядами, призначеними для "Градів".

Визволення Кліщіївки

Нагадаємо, українські військові змогли звільнити від окупантів село Кліщіївка 17 вересня цього року. Воно знаходиться поблизу Бахмуту.

Населений пункт було звільнено бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Спочатку про звільнення написали самі військові, а згодом це підтвердило Міністерство внутрішніх справ.