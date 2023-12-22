Украинские военные сделали из легкового авто РСЗО: в сети появилось видео

"Бахмут, украинские войска из 114-й бригады сил теробороны перебросили на фронт свои РСЗО BMW 3-й серии", - написал он.

Аналитик обнародовал соответствующее видео, где, как он утверждает, РСЗО ведет огонь по позициям россиян к востоку от Клещиевки.

Он добавляет, что такое вооружение ведет огонь 122-мм снарядами, которые предназначены для "Градов".

Освобождение Клещиевки

Напомним, украинские военные смогли освободить от оккупантов село Клещиевка 17 сентября этого года. Оно находится вблизи Бахмута.

Населенный пункт был освобожден бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, и бригадой "Лють" из состава "Гвардии наступления".

Сначала об освобождении написали сами военные, а позже это подтвердило Министерство внутренних дел.