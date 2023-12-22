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Українські військові зробили з легкового авто РСЗВ: у мережі з'явилося відео

П'ятниця 22 грудня 2023 17:35
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Українські військові зробили з легкового авто РСЗВ: у мережі з'явилося відео Ілюстративне фото: українські військові зробили з легкового авто РСЗВ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські військові модифікували легкове авто у реактивну систему залпового вогню, яка веде вогонь 122-мм снарядами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика OSINTtechnical у Twitter.

"Бахмут, українські війська зі 114-ї бригади сил тероборони перекинули на фронт свої РСЗВ BMW 3-ї серії", - написав він.

Аналітик оприлюднив відповідне відео, де, як він стверджує, РСЗВ веде вогонь по позиціях росіян на схід від Кліщіївки.

Він додає, що таке озброєння веде вогонь 122-мм снарядами, призначеними для "Градів".

Визволення Кліщіївки

Нагадаємо, українські військові змогли звільнити від окупантів село Кліщіївка 17 вересня цього року. Воно знаходиться поблизу Бахмуту.

Населений пункт було звільнено бійцями 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5 окремої штурмової бригади, та бригадою "Лють" зі складу "Гвардії наступу".

Спочатку про звільнення написали самі військові, а згодом це підтвердило Міністерство внутрішніх справ.

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