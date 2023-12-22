Украинские военные сделали из легкового авто РСЗО: в сети появилось видео

Украинские военные модифицировали легковое авто в реактивную систему залпового огня, которая наносит удары 122-мм снарядами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-аналитика OSINTtechnical в Twitter.

"Бахмут, украинские войска из 114-й бригады сил теробороны перебросили на фронт свои РСЗО BMW 3-й серии", - написал он.

Bakhmut, Ukrainian forces from the 114th TDF brigade have deployed their BMW 3-series MLRS to the front, seen here shelling the Russian positions east of Klishchiivka with 122mm Grad rockets. pic.twitter.com/vuvsukooBR — OSINTtechnical (@Osinttechnical) December 22, 2023

Аналитик обнародовал соответствующее видео, где, как он утверждает, РСЗО ведет огонь по позициям россиян к востоку от Клещиевки.

Он добавляет, что такое вооружение ведет огонь 122-мм снарядами, которые предназначены для "Градов".

Освобождение Клещиевки

Напомним, украинские военные смогли освободить от оккупантов село Клещиевка 17 сентября этого года. Оно находится вблизи Бахмута.

Населенный пункт был освобожден бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5 отдельной штурмовой бригады, и бригадой "Лють" из состава "Гвардии наступления".

Сначала об освобождении написали сами военные, а позже это подтвердило Министерство внутренних дел.