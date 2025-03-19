ЗСУ нищать "Шахеди" новітньою зброєю: що кажуть військові про секретну розробку

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна значно масштабувала виробництво безпілотників та навіть перевиконала план у 2024 році.

Торік міністр оборони Рустем Умєров заявляв, що у 2025-му військово-промисловий комплекс (ВПК) посилить виробництво озброєння. Мова йшла здебільшого про дрони та далекобійну зброю, зокрема балістичні ракети.

Як повідомили у Міноборони, у 2025 році рівень забезпечення ЗСУ безпілотними системами, особливо FPV-дронами, зріс. Тепер ця цифра становить вже близько 200 тисяч одиниць на місяць.

Окрім того відомо, що Україна нарощує виробництво далекобійних дронів і ракет. Ба більше, ударні дрони України дальнього радіуса дії стали певною заміною для далекобійних ракет.

Днями український президент Володимир Зеленський заявив, що український дрон пройшов випробування на 3000 км.

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