ВСУ уничтожают "Шахеды" новейшим оружием: что говорят военные о секретной разработке

Украинские военные начали использовать новейшие технологии для уничтожения вражеских "Шахедов". На сегодняшний день этим средством уничтожено уже более 10 целей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил беспилотных систем ВСУ.
Операторы подразделения "Darknode" 412-го полка "NEMESIS" Сил беспилотных систем уничтожили более 10 вражеских ударных беспилотников типа "Шахед", используя новейшее средство.
"Силы беспилотных систем продолжают внедрять инновационные решения, повышающие эффективность Сил обороны Украины для сохранения жизни украинцев", - заявили военные.
В то же время в Силах беспилотных систем отметили, что официальные новости о дальнейших достижениях и результатах этой работы стоит ожидать уже в ближайшее время.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина значительно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.
В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь шла в основном о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.
Как сообщили в Минобороны, в 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.
Кроме того известно, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет. Более того, ударные дроны Украины дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет.
На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинский дрон прошел испытания на 3000 км.
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