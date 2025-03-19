ВСУ уничтожают "Шахеды" новейшим оружием: что говорят военные о секретной разработке

Производство оружия в Украине

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России Украина значительно масштабировала производство беспилотников и даже перевыполнила план в 2024 году.

В прошлом году министр обороны Рустем Умеров заявлял, что в 2025-м военно-промышленный комплекс (ВПК) усилит производство вооружения. Речь шла в основном о дронах и дальнобойном оружии, в частности баллистических ракетах.

Как сообщили в Минобороны, в 2025 году уровень обеспечения ВСУ беспилотными системами, особенно FPV-дронами, вырос. Теперь эта цифра составляет уже около 200 тысяч единиц в месяц.

Кроме того известно, что Украина наращивает производство дальнобойных дронов и ракет. Более того, ударные дроны Украины дальнего радиуса действия стали определенной заменой для дальнобойных ракет.

На днях украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинский дрон прошел испытания на 3000 км.

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