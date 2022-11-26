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Українські військові знищили ворожий наглядовий пункт у Донецькій області

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Донецька область, Субота 26 листопада 2022 13:46
Українські військові знищили ворожий наглядовий пункт у Донецькій області Фото: українські військові знищили ворожий наглядовий пункт у Донецькій області (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Українські прикордонники-мінометники знищили ворожий наглядовий пункт у Донецькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Воїни однієї з бригад ЗСУ розвідали розташування спостережного пункту окупантів. Прикордонна бойова група зі 120-мм мінометами отримала наказ вогневої поразки ворога. Мінометним вогнем було знищено позицію і 2-х окупантів", - розповіли у ДПСУ.

Нагадаємо, раніше українським артилеристам вдалося знищити російські системи залпового вогню "Град".

Також українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. В результаті техніку окупантів було знищено.

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Донецька область ВСУ окупанти
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