Українські військові влучним пострілом знищили танк окупантів (відео)

Українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, це результат роботи 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Нагадаємо, що українським артилеристам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та автомобільну техніку окупантів у Луганській області.

До цього українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

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