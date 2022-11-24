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Українські військові влучним пострілом знищили танк окупантів (відео)

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Україна, Четвер 24 листопада 2022 20:15
Українські військові влучним пострілом знищили танк окупантів (відео) Фото: Українські військові влучним пострілом знищили танк окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

"Українські військові гостинно спалюють танк окупантів", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це результат роботи 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

Внаслідок пострілу українських військових, танк окупантів загорівся та вибухнув.

Нагадаємо, що українським артилеристам вдалося знищити ворожий склад боєприпасів та автомобільну техніку окупантів у Луганській області.

До цього українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

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