Украинские военные уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области
Фото: украинские военные уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области (t.me/DPSUkr)
Украинские пограничники-минометчики уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.
"Воины одной из бригад ВСУ разведали расположение наблюдательного пункта оккупантов. Пограничная боевая группа с 120-мм минометами получила приказ огневого поражения врага. Минометным огнем была уничтожена позиция и 2-х оккупантов", - рассказали в ГПСУ.
Напомним, ранее украинским артиллеристам удалось уничтожить российские системы залпового огня "Град".
Также украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.
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