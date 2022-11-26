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Украинские военные уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области

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Донецкая область, Суббота 26 ноября 2022 13:46
Украинские военные уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области Фото: украинские военные уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области (t.me/DPSUkr)
Автор: Руслан Гаращенко

Украинские пограничники-минометчики уничтожили вражеский наблюдательный пункт в Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГПСУ.

"Воины одной из бригад ВСУ разведали расположение наблюдательного пункта оккупантов. Пограничная боевая группа с 120-мм минометами получила приказ огневого поражения врага. Минометным огнем была уничтожена позиция и 2-х оккупантов", - рассказали в ГПСУ.

Напомним, ранее украинским артиллеристам удалось уничтожить российские системы залпового огня "Град".

Также украинским военным удалось точным выстрелом атаковать танк россиян. В результате техника оккупантов была уничтожена.

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