Українські артилеристи знищили російські "Гради" (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, це результат роботи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Нагадаємо, що українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

До цього українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.