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Українські артилеристи знищили російські "Гради" (відео)

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Україна, П'ятниця 25 листопада 2022 21:25
Українські артилеристи знищили російські "Гради" (відео) Фото: Українські артилеристи знищили російські "Гради" (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським артилеристам вдалося знищити російські системи залпового вогню "Град".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сухопутних військ ЗСУ.

Як зазначається, це результат роботи 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.

Внаслідок влучних атак було знищено декілька російських РСЗВ "Град".

Нагадаємо, що українським військовим вдалося влучним пострілом атакувати танк росіян. Внаслідок цього техніка окупантів була знищена.

До цього українські військові змогли знищити танк окупантів. Для цього ЗСУ використали протитанковий ракетний комплекс Javelin.

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