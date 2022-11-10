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Українські військові знищили ворожі бронетранспортери та БМП (відео)

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 15:18
Українські військові знищили ворожі бронетранспортери та БМП (відео) Фото: Українські військові знищили ворожі бронетранспортери та БМП (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Українським військовим вдалося знищити бойову машину піхоти та багатоцільовий транспортер-тягач російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

"Знищені БТР, БМП, МТ-ЛБ та легковий автомобіль", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це результат роботи 80-тої окремої десантно-штурмової бригади.

"Кожен день палимо ворога та наближаємо перемогу", - додали наостанок.

Нагадаємо, у Херсонській області українські військові підбили російський танк, який вони намагались додатково "захистити" каналізаційними люками.

Також нещодавно бійці спецназу "Альфа" одним ударом знищили одразу три БМП окупантів на Харківському напрямку.

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