ua ru
Чт, 10 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские военные уничтожили вражеские бронетранспортеры и БМП (видео)

Новина українською →
Украина, Четверг 10 ноября 2022 15:18
Украинские военные уничтожили вражеские бронетранспортеры и БМП (видео) Фото: Украинские военные уничтожили вражеские бронетранспортеры и БМП (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты и многоцелевой транспортер-тягач российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Уничтожены БТР, БМП, МТ-ЛБ и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

Как отмечается, это результат работы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Каждый день уничтожаем врага и приближаем победу", - добавили напоследок.

Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Дальнобойные ракеты в Украине? Байден сделал заявление о HIMARS
Дальнобойные ракеты в Украине? Байден сделал заявление о HIMARS
DAILY
Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Перезагрузка Конгресса. Как прошли выборы в США и чего ждать Украине от партии Трампа