Украинские военные уничтожили вражеские бронетранспортеры и БМП (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

"Каждый день уничтожаем врага и приближаем победу", - добавили напоследок.

Как отмечается, это результат работы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

"Уничтожены БТР, БМП, МТ-ЛБ и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.

Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.

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