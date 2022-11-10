Украинские военные уничтожили вражеские бронетранспортеры и БМП (видео)
Украинским военным удалось уничтожить боевую машину пехоты и многоцелевой транспортер-тягач российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
"Уничтожены БТР, БМП, МТ-ЛБ и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.
Как отмечается, это результат работы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.
"Каждый день уничтожаем врага и приближаем победу", - добавили напоследок.
Напомним, в Херсонской области украинские военные подбили российский танк, который они пытались дополнительно "защитить" канализационными люками.
Также недавно бойцы спецназа "Альфа" одним ударом уничтожили сразу три БМП оккупантов на Харьковском направлении.
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