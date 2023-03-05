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Українські військові знищили три роти росіян та чотири склади боєприпасів за добу на Донбасі

Ілюстративне фото: українські військові знищили три роти росіян та чотири склади боєприпасів за добу на Донбасі (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські бійці знищили три роти російських окупантів та чотири склади боєприпасів за минулу добу на Донецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексія Дмитрашківського в ефірі телемарафону.

"Ворог втратив за вчора близько 3 рот особового складу, 30 одиниць техніки, знищено 4 склади боєприпасів", - сказав він.

При цьому Дмитрашківський зазначив, що сьогодні вночі загарбники дещо збавили оберти, але за минулу добу на Донецькому напрямку було 55 штурмових дій.

За його словами, росіяни активно працюють на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявляв, що у Бахмуті відбувається ротація, відводу військ немає.

Аналітики ISW також зазначали, що окупанти не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут.

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