Українські військові знищили три роти росіян та чотири склади боєприпасів за добу на Донбасі

"Ворог втратив за вчора близько 3 рот особового складу, 30 одиниць техніки, знищено 4 склади боєприпасів", - сказав він.

При цьому Дмитрашківський зазначив, що сьогодні вночі загарбники дещо збавили оберти, але за минулу добу на Донецькому напрямку було 55 штурмових дій.

За його словами, росіяни активно працюють на Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Нагадаємо, речник Східного угруповання військ Сергій Череватий заявляв, що у Бахмуті відбувається ротація, відводу військ немає.

Аналітики ISW також зазначали, що окупанти не зможуть найближчим часом оточити та захопити Бахмут.

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