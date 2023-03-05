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Украинские военные уничтожили три роты россиян и четыре склада боеприпасов за сутки на Донбассе

Иллюстративное фото: украинские военные уничтожили три роты россиян и четыре склада боеприпасов за сутки на Донбассе (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские бойцы уничтожили три роты российских оккупантов и четыре склада боеприпасов за прошедшие сутки на Донецком направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексея Дмитрашкивского в эфире телемарафона.

"Враг потерял за вчера около 3 рот личного состава, 30 единиц техники, уничтожено 4 склада боеприпасов", - сказал он.

При этом Дмитрашковский отметил, что сегодня ночью захватчики несколько сбавили обороты, но за прошедшие сутки на Донецком направлении было 55 штурмовых действий.

По его словам, россияне активно работают на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Напомним, представитель Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что в Бахмуте происходит ротация, отвода войск нет.

Аналитики ISW также отмечали, что оккупанты не смогут в ближайшее время окружить и захватить Бахмут.

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