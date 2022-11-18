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Українські військові знищили склад боєприпасів росіян неподалік від Криму

Фото: українські військові знищили склад боєприпасів росіян неподалік від Криму Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські захисники знищили складу боєприпасів російських окупантів у Чаплинці Херсонської області, що знаходиться неподалік від тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Окрім того, ЗСУ уразили району зосередження росіян у Скадовську. Внаслідок роботи українських бійців армія РФ втратила ще 50 осіб особового складу.

Нагадаємо, українська розвідка повідомляла, що росіяни зміцнюють свої лінії оборони в Криму, оскільки чекають на наступ українських захисників.

До того ж, в мережі з'явилися супутникові знімки, на яких видно, що окупанти почали копати окопи у північній частині Криму.

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