Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян недалеко от Крыма

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Чаплинке Херсонской области, которая находится неподалеку от временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, ВСУ поразили район сосредоточения россиян в Скадовске. В результате работы украинских бойцов армия РФ потеряла еще 50 человек личного состава.

Напомним, украинская разведка сообщала, что россияне укрепляют свои линии обороны в Крыму, поскольку ожидают наступление украинских защитников.

К тому же в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что оккупанты начали копать окопы в северной части Крыма.

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