RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян недалеко от Крыма

Фото: украинские военные уничтожили склад боеприпасов россиян недалеко от Крыма Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские защитники уничтожили склад боеприпасов российских оккупантов в Чаплинке Херсонской области, которая находится неподалеку от временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Кроме того, ВСУ поразили район сосредоточения россиян в Скадовске. В результате работы украинских бойцов армия РФ потеряла еще 50 человек личного состава.

Напомним, украинская разведка сообщала, что россияне укрепляют свои линии обороны в Крыму, поскольку ожидают наступление украинских защитников.

К тому же в сети появились спутниковые снимки, на которых видно, что оккупанты начали копать окопы в северной части Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Генштаб ВСУВойна России против Украины